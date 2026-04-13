Pronostico Liverpool-PSG nessun miracolo ad Anfield | è successo 9 volte su 10

Martedì sera alle 21:00 si svolge il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Liverpool e PSG. Dopo la sfida d’andata, in cui il risultato ha favorito la squadra francese, le statistiche indicano che in nove casi su dieci il risultato si è confermato anche in questa fase della competizione. La partita si gioca ad Anfield, con le probabili formazioni e le notizie sulla diretta tv già disponibili.

Liverpool-PSG è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, notizie, diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Non rende bene l’idea il 2-0 con cui all’andata il PSG campione d’Europa in carica ha piegato il Liverpool di Arne Slot. Il risultato non “valorizza” appieno il dominio della squadra di Luis Enrique, che ha spadroneggiato dal primo all’ultimo minuto, non rischiando praticamente nulla. I Reds, infatti, sono stati praticamente inoffensivi. Appena lo 0,17 di xG creati nella notte del Parco dei Principi, una delle percentuali più basse da quando al timone c’è l’allenatore olandese.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Liverpool-PSG, nessun miracolo ad Anfield: è successo 9 volte su 10 PSG – Liverpool 2-0: resoconto, risultato e gol mentre i detentori sono in forte vantaggio ad Anfield2026-04-08 23:05:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Paris Saint-Germain ha preso il controllo dei quarti di finale di... Pronostico Liverpool-Manchester City: spettacolo garantito nel fortino di AnfieldLiverpool-Manchester City è una partita valida per la venticinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv,...