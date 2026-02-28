Pronostico Leeds-Manchester City | quattro possono bastare

Sabato si disputa la partita tra Leeds e Manchester City, valida per la ventottesima giornata di Premier League. La sfida si svolge in Inghilterra e sarà trasmessa in diretta televisiva. Le formazioni sono state annunciate e il pronostico si concentra sulla possibilità di un risultato con quattro reti complessive. La differenza di cinque punti tra le squadre si evidenzia anche con una partita in meno giocata.

Leeds-Manchester City è una partita della ventottesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Cinque punti di differenza ma una partita in meno. Il Manchester City sta riuscendo – anche grazie ad alcuni risultati inaspettati dell'Arsenal – a tenere viva la Premier League. E sul campo del Leeds, che sta bene, gli uomini di Guardiola hanno un solo risultato a disposizione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Deve obbligatoriamente arrivare una vittoria. Devono per forza arrivare tre punti se si vuole mantenere accesa quella fiammella. E per una squadra che ha le qualità del City, ma che soprattutto attraversa un momento di forma spettacolare (sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto) non dovrebbero esserci chissà quali problemi.