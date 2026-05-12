Pronostico Lecco-Pianese | c’è stata una prova di carattere

Nel primo turno dei playoff di Serie C, il Lecco e la Pianese si sono affrontati in una partita che ha mostrato un'importante dimostrazione di carattere da parte della squadra di casa. La gara, trasmessa in diretta, ha visto il Lecco mettere in campo una prestazione determinata, evidenziando la volontà di ottenere un risultato positivo in vista del ritorno. La partita si è conclusa con un punteggio che lascia aperta la qualificazione.

Lecco-Pianese è una una partita del primo turno dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla C’è stata una grossa prova d’orgoglio, nella partita d’andata, per il Lecco. Sotto di un uomo, la squadra che mercoledì sera giocherà in casa, prima è riuscita a passare in vantaggio e poi ha difeso quel gol fino al minuto 73, quando la Pianese ha raggiunto il pari. (Profilo Instagram Lecco) – Ilveggente.it Ma è evidente che il Lecco parta con tutti i favori del pronostico in questa sfida non solo per quella che è stata, appunto, la dimostrazione arrivata nel passato fine settimana, ma anche perché in generale parliamo di un club che è riuscito nel corso della regular season a togliersi diverse soddisfazioni.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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