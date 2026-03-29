Nella puntata di questa sera de L'Eredità, condotta da Marco Liorni su Rai 1, si è vista la partecipazione di Laura, che ha raggiunto la fase della ghigliottina. La concorrente è arrivata alla conclusione del gioco, ma il risultato finale non è stato positivo. La puntata si è conclusa con questa fase, senza ulteriori dettagli sulla decisione o sull'esito.

Laura la concorrente che è riuscita ad arrivare alla ghigliottina a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, domenica 29 marzo. Il montepremi iniziale era di ben 200mila euro. Mentre le cinque parole da collegare erano Impossibile, Mobile, Forza, Generale e Dimostrare. La campionessa ci ha ragionato su un minuto come previsto dal regolamento e alla fine ha puntato tutto sulla parola Prova. Questa la parola scritta sul cartoncino a sua disposizione. Purtroppo però la parola corretta di questa sera era un'altra e cioè Carattere. "Che peccato. Ma è brava, si rifarà"; ha commentato un utente al termine della puntata sulla piattaforma X. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, "una prova di carattere": per Laura finisce male

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