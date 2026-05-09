L’orgoglio di Birindelli verso il Lecco | Siamo vivi e affamati Voglio una Pianese spensierata e senza rimpianti

Il team di calcio della Pianese ha recentemente raggiunto un traguardo storico, ma i giocatori e lo staff continuano a lavorare con determinazione. L’allenatore ha dichiarato di voler mantenere un atteggiamento spensierato e senza rimpianti, sottolineando la voglia di restare concentrati e affamati di risultati. L’orgoglio di alcuni membri del gruppo si è espresso pubblicamente, evidenziando la soddisfazione per il percorso compiuto finora.

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Dopo l'impresa in trasferta contro la Juventus Next Gen, la formazione toscana si prepara ad affrontare gli ottavi di finale dei playoff ospitando i temibili lombardi al Comunale PIANCASTAGNAIO – Il traguardo più alto di sempre è stato raggiunto, ma la Pianese non ha alcuna intenzione di specchiarsi nei recenti successi. Messa in archivio la brillante e decisiva vittoria esterna per 2-0 contro la Juventus Next Gen, la formazione toscana si prepara a varcare le porte della fase nazionale dei Playoff Serie C Lavoropiù. L’avversario designato per gli ottavi di finale è il Lecco. Il primo atto di questo doppio scontro andrà in scena domani sera, con fischio d’inizio fissato alle ore 20,00, sul prato del Comunale di Piancastagnaio.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - L’orgoglio di Birindelli verso il Lecco: “Siamo vivi e affamati. Voglio una Pianese spensierata e senza rimpianti” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Pianese a Sestri Levante. Pericolo Bra. Birindelli: "Umiltà e spirito di sacrificio"Un’altra sfida da superare, per raggiungere il più velocemente possibile il traguardo salvezza. Pianese attesa a Ravenna. Voglia di impresa. Birindelli: "Partita da affrontare con serenità"Nel percorso a ostacoli che è il suo campionato, la Pianese è chiamata a superarne un altro: questa sera, alle 20,30, le zebrette, allo stadio... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Si apre il sipario sui Playoff, Birindelli: Non vediamo l’ora di scendere in campo; IL MONZA PAREGGIA 2-2 CON L’EMPOLI E CHIUDE TERZO: ORA I PLAYOFF; Ottolini: Tornare qui è un orgoglio. Fieri del rinnovo di Yildiz Streaming | DAZN IT; Interviste: Birindelli. Finiti gli aggettivi per questi ragazzi. Avanti spensierati. Interviste: Birindelli. Finiti gli aggettivi per questi ragazzi. Avanti spensieratiTo be continued: la corsa della Pianese continua. Per la soddisfazione e l’orgoglio di Birindelli. Ho finito gli ... msn.com Birindelli (All. Pianese): Next Gen poco brillante, volevamo giocarci tutto nella ripresa. Vi dico chi mi ha colpito della Juve. Spalletti? Uomo giusto per riaprire ciclo ...Soltanto poche ore fa, Alessandro Birindelli ha regalato un grosso dispiacere alla sua Juventus. L'allenatore, che è stato protagonista nel successo della Pianese nei confronti della Next Gen, è ... tuttojuve.com 86' 2-1 #MonzaEmpoli Cambio Monza, dentro Antov fuori Birindelli x.com