Pronostico Inter-Roma Coppa Italia femminile | verso il double

La semifinale di ritorno di Coppa Italia femminile tra Inter e Roma si svolge dopo che l’andata si è conclusa con un pareggio 1-1 in trasferta. La partita si gioca in casa dell’Inter, e verranno determinate le squadre che accederanno alla finale. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva.

Si riparte dall’1-1 della Capitale. Inter e Roma si giocano l’accesso alla finale di Coppa Italia e sono quelle che si stanno pure giocando il campionato. Anche se, c’è da dire, a cinque giornate dal termine le giallorosse hanno sei punti di vantaggio dopo la vittoria nel derby che di fatto ha chiuso quasi ogni discorso. Si sono affrontate sempre a Milano un paio di settimane fa queste due squadre e la Roma è riuscita a vincere prendendosi tre punti importantissimi. Lo scorso fine settimana l’Inter, in vantaggio per due a zero contro il Napoli in campionato, è stata in grado di farsi rimontare due gol nei minuti finali dando lo slancio alla squadra di Rossettini di dare tutto nella stracittadina e cucirsi più di mezzo scudetto sul pezzo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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