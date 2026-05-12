Pronostico Hearts-Falkirk | non c’è storia

Nella partita dei playoff del massimo campionato scozzese, l’incontro tra Hearts e Falkirk si prospetta con poche possibilità di sorpresa. L’Hearts ha concluso la stagione con una performance molto positiva, mentre il Falkirk si presenta come avversario. La sfida si svolgerà in una delle prossime ore e sarà trasmessa in diretta su alcuni canali sportivi dedicati. Le probabili formazioni sono state annunciate nelle ultime ore.

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Hearts-Falkirk è una gara dei playoff del massimo campionato scozzese: probabili formazioni, pronostico, e dove vederla Ha disputato una grandissima stagione l’Hearts. Che è ancora primo in classifica. I padroni di casa affrontano in questo turno della seconda fase del massimo campionato scozzese il Falkirk, l’ultima formazione, arrivata al sesto posto, che si è guadagnata la possibilità di prendersi appunto la possibilità di giocare con le grandi. (Profilo Instagram Hearts) – Ilveggente.it Negli ultimi anni non c’è mai stata storia tra queste due squadre. Almeno in campionato. Sono tre le vittorie consecutive dei padroni di casa che però, nello scorso mese di gennaio, ai calci di rigore, non sono riusciti a superare il turno nella Coppa di Scozia.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Hearts-Falkirk: non c’è storia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Old Firm preview, Hearts title clincher & Danny Rohl's future | The Football Show Notizie correlate Kingdom Hearts, Nomura celebra il 24° anniversario con un’immagine: sono in arrivo novità su Kingdom Hearts 4?Il 28 marzo segna una data importante per i fan di Kingdom Hearts: la celebre serie di giochi di ruolo d’azione ha festeggiato il suo 24°... Celtic, sfida decisiva al Falkirk: si accende la corsa al titolo? Cosa sapere Celtic sfida il Falkirk sabato 25 aprile alle 17:30 per la Premiership scozzese. Si parla di: Pronostico Hearts - Falkirk: analisi e quote; Pronostico Motherwell - Hearts: analisi e quote.