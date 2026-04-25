Sabato 25 aprile alle 17:30, il Celtic affronta il Falkirk in una partita valida per la Premiership scozzese. La squadra di casa cerca una vittoria che le permetta di ridurre il divario dai primi in classifica, attualmente i Hearts. La gara si svolge in un momento cruciale della stagione, con entrambe le formazioni impegnate a ottenere punti importanti in ottica classifica.

? Cosa sapere Celtic sfida il Falkirk sabato 25 aprile alle 17:30 per la Premiership scozzese.. La vittoria serve ai terzi in classifica per accorciare il distacco dai leader Hearts.. Il Celtic affronta il Falkirk in trasferta questo sabato 25 aprile 2026 alle ore 17:30, con l’obiettivo di agganciare i primi in classifica, i Hearts, prima del derby di Edimburgo previsto per domenica. La sfida segna l’inizio della fase post-split nella massima serie scozzese, un momento decisivo per le sorti del campionato. I padroni di casa, che hanno conquistato 23 punti nelle 17 sfide disputate nel proprio impianto, rappresentano una realtà solida dopo la promozione come campioni della Championship la scorsa stagione, arrivando davanti al Livingston, che invece ha ottenuto l’ascesa tramite i play-off.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Celtic, sfida decisiva al Falkirk: si accende la corsa al titolo

Notizie correlate

Leggi anche: Report, risultato e gol mentre Haaland accende la corsa al titolo

Cosenza-Foggia: corsa al podio contro salvezza, la sfida decisivaLo scontro tra Cosenza e Foggia si disegna come uno degli appuntamenti più caldi della giornata numero 35 del campionato di Serie C Wi-Fi.

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Celtic O’Neill frena i sogni | serve il riscatto contro lo St Mirren.

Italia-Bosnia, maxischermo a Rio de Janeiro per la sfida decisivaI tifosi italiani a Rio de Janeiro si preparano a seguire insieme la sfida tra Italia e Bosnia-Erzegovina, decisiva per l'accesso ai Mondiali, in programma il 31 marzo alle 15:45. L'appuntamento è al ... ansa.it

Bologna-Celtic è la sfida speciale di Ferguson: Sono cresciuto tifando per i RangersSarà una sfida speciale quella di domani per lo scozzese del Bologna, Lewis Ferguson, che al Dall'Ara affronta i rivali del Celtic nella sesta e penultima giornata del girone unico di Europa League: ... tuttomercatoweb.com