La partita tra Getafe e Maiorca, valida per la trentaseiesima giornata di Liga, si svolgerà mercoledì. Entrambe le squadre affrontano l’incontro con obiettivi ancora da raggiungere e devono completare il loro percorso in questa stagione. La sfida rappresenta la quinta occasione in cui le due compagini si incontrano ufficialmente. Le formazioni sono pronte a scendere in campo, mentre le modalità di visione e le probabili formazioni sono state annunciate.

Getafe-Maiorca è una gara della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca mercoledì: dove vederla, formazioni, pronostico In campo per obiettivi diversi, Getafe e Maiorca devono ancora chiedere a questo campionato. Due squadre che lottano per un posto in Europa (i padroni di casa) e per la salvezza (gli ospiti). (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non è un ottimo momento per il Getafe: una sola vittoria nelle ultime cinque uscite. E una classifica che si è fatta clamorosamente più corta. Un po’ meglio nell’ultimo periodo hanno fatto i maiorchini: quattro risultati utili nelle ultime cinque partite (tre vittorie se allarghiamo lo sguardo nelle ultime sei) e quindi la possibilità davvero di dire la propria fino alla fine per la permanenza.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Getafe-Maiorca: rispunta alla quinta volta

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