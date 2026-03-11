Pronostico Samsunspor-Rayo Vallecano | quinta volta di fila

Domani si gioca l'incontro tra Samsunspor e Rayo Vallecano, valido per gli ottavi di finale di Conference League. Questa è la quinta volta consecutiva che le due squadre si affrontano in una competizione ufficiale, anche se non ci sono precedenti di scontri diretti tra loro. La partita si svolge in un’unica sfida e le formazioni stanno preparando le rispettive strategie.

Samsunspor-Rayo Vallecano è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Non ci sono mai stati scontri diretti tra queste due squadre. Una prima volta storica. E senza dubbio i tifosi turchi non vedono l'ora di far vedere quello di cui sono capaci. Il Rayo Vallecano è avvisato. Anche perché nella prima parte di questa competizione gli spagnoli hanno mostrato di avere dei problemi in trasferta: nonostante il quinto posto finale alla fine del girone unico, nelle tre gare giocate lontane dal pubblico amico è arrivata una sola vittoria. Quindi è evidente che sotto il profilo della personalità manchi qualcosa.