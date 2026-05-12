Pronostico Espanyol-Athletic Bilbao | la mente fa la differenza

Mercoledì si disputa la partita tra Espanyol e Athletic Bilbao, valida per la trentaseiesima giornata della Liga. La squadra di casa cerca punti per migliorare la posizione in classifica, mentre gli ospiti mirano a consolidare il proprio piazzamento. La gara si svolge sul campo dell'Espanyol e si prevede una sfida combattuta, con entrambe le squadre che hanno bisogno di risultati positivi nelle ultime giornate di campionato.

Espanyol-Athletic Bilbao è una gara della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca mercoledì: dove vederla, formazioni, pronostico I padroni di casa hanno due punti sulla zona rossa, che vorrebbe dire retrocessione; gli ospiti, invece, sono un punto dietro il settimo posto, che vorrebbe dire Conference League. Una gara, insomma, che mette in palio dei punti pesantissimi. E che è una tripla, parliamoci chiaro. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Una tripla sicuro, ma con un leggero vantaggio per l’Athletic Bilbao che sì, è vero, si presenta a questo match dopo la sconfitta interna contro il Valencia, ma che nonostante questo è ancora in lotta per qualcosa di importante e ha giocatori in rosa sicuramente migliori di quelli dei padroni di casa.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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