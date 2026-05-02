La partita tra Alavés e Athletic Bilbao, in programma sabato per la trentaquattresima giornata della Liga, si inserisce in un momento di particolare tensione per la squadra di casa, dopo la vittoria del Maiorca contro il Girona. La vittoria del Maiorca ha infatti peggiorato la posizione dell’Alavés in classifica, rendendo più difficile il raggiungimento della salvezza. La partita sarà visibile su alcuni canali e piattaforme dedicate.

Alavés-Athletic Bilbao è una gara della trentaquattresima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico La pesantissima vittoria del Maiorca sul campo del Girona ha complicato la salvezza dell’Alavés. La squadra di casa adesso è la prima fuori dalla zona retrocessione a soli due punti di vantaggio rispetto al Siviglia. E adesso arriva il Bilbao, che non è che se la passi benissimo, e che ha ancora – seppur minime – possibilità di rientrare dentro le zone europee. Complicato, perché ci sono diverse formazioni in mezzo, ma un filotto di vittorie permetterebbe a Valverde di lasciare il posto a Terzic (sì, si parla di un accordo già trovato con l’ex allenatore del Borussia per la prossima stagione) di lasciare una squadra con la doppia manifestazione.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Alavés-Athletic Bilbao: la salvezza si è complicata

Notizie correlate

Pronostico Athletic Bilbao-Levante: inizia la risalitaAthletic Bilbao-Levante è una gara della ventitreesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Negli ultimi...

Pronostico Athletic Bilbao-Real Sociedad: mettono la testa avantiLe due vittorie arrivate nello spazio di pochi giorni per l’Athletic Bilbao hanno sicuramente ridato fiducia ad una squadra che stava vivendo un...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Pronostico Deportivo Alavés - Athletic Club: analisi e quote; Alaves-Athletic Bilbao (sabato 02 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Derby basco con pu...; Pronostico Alaves - Athletic Bilbao: 2 Maggio 2026 ?; Pronostico Alavés-Atletico Bilbao 2 Maggio 2026: 34ª Giornata di Liga Spagnola.

Pronostico Alaves vs Athletic Bilbao – 2 Maggio 2026La sfida di La Liga tra Alaves e Athletic Bilbao si giocherà il 2 Maggio 2026 alle 18:30 nello storico Stadio Mendizorrotza. Una partita che promette ... news-sports.it

Alavés - Athletic | Un derbi por la permanencia: previa, análisis, pronóstico y predicciónLos vitorianos solo han perdido uno esta temporada; los de Valverde, que no descartan Europa, no dan por cerrada la salvación ... marca.com