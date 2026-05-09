Pronostico Athletic Bilbao-Valencia | continua la rincorsa

Domenica si gioca l’incontro tra Athletic Bilbao e Valencia, valido per la trentacinquesima giornata della Liga. L’Athletic Bilbao ha avuto una stagione deludente rispetto agli anni passati, con risultati inferiori alle aspettative. La partita si svolge nella cornice della classifica e le formazioni sono state annunciate, mentre i dettagli su come seguirla saranno disponibili prima del calcio d’inizio.

Athletic Bilbao-Valencia è una gara della trentacinquesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Non è stata una stagione da ricordare per l’Athletic Bilbao che, negli ultimi anni, ci ha abituato sicuramente ad un tipo di risultati diversi. Ma in questo finale le cose si possono anche aggiustare. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Contro un Valencia che ormai è quasi salvo, i baschi cercano la seconda vittoria di fila in campionato per rimanere agganciati al treno Europa. C’è anche la possibilità di andare in Europa League – il sesto posto è lontano solamente tre lunghezze – ma serve senza dubbio uno scatto d’orgoglio che, questo gruppo, ha imparato ad avere.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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