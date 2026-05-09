Stasera sul campo centrale, Matteo Arnaldi e Rafael Jodar scenderanno in campo non prima delle 20:30. L’azzurro ha avuto un avvio di stagione difficile, con solo due vittorie e nove sconfitte finora nel 2026, e fatica a ritrovare i propri standard dopo i problemi fisici. La partita chiuderà il programma della giornata.

Matteo Arnaldi e Rafael Jodar chiuderanno il programma sul campo centrale non prima delle ore 20:30. L’azzurro era molto in difficoltà, non riuscendo a tornare ai suoi migliori livelli dopo i problemi fisici, con sole due vittorie e nove sconfitte nel 2026. Si vede che l’aria della Sardegna gli ha fatto bene perché non solo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Matteo Arnaldi – Rafael Jodar, Roma 10-05-2026

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