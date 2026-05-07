Il match tra Yannick Hanfmann e Luciano Darderi chiuderà il programma sulla BNP Paribas Arena e si giocherà come quinto incontro, probabilmente in tarda serata. La partita è prevista per il 8 maggio 2026 a Roma. Entrambi i tennisti si sfideranno nel torneo, con pronostici e quote disponibili prima dell'inizio dell'incontro.

Yannick Hanfmann e Luciano Darderi chiuderanno il programma sulla BNP PARIBAS Arena dunque, essendo il 5° match, si dovrebbe andare a tarda sera. Nel primo turno il tedesco ha superato Hubert Hurkacz in tre set, ribaltando un pronostico che lo vedeva sfavorito. Nei primi due set non ci sono stati break, con Hanfmann che ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Yannick Hanfmann – Luciano Darderi, Roma 08-05-2026

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