Il primo quarto di finale della giornata a Roma vedrà sfidarsi Jessica Pegula e Iga Swiatek sul campo centrale, con inizio previsto intorno alle 13:00. Si tratta di un incontro tra due giocatrici che si sono affrontate più volte nel circuito WTA. Le quote e le previsioni sono già disponibili, anticipando l’attesa per questa partita. Entrambe le atlete si presentano in buona forma, pronte a scendere in campo.

Jessica Pegula e Iga Swiatek apriranno le danze sul campo centrale con il primo quarto di finale di giornata che inizierà intorno alle ore 13:00. La polacca, negli ottavi, ha rifilato un netto 6-2 6-1 a Naomi Osaka che fa pensare che si stia ritrovando, almeno sulla superficie sulla quale ha scritto la storia del. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Jessica Pegula – Iga Swiatek, WTA Roma 13-05-2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Pronostico e quote Elisabetta Cocciaretto – Iga Swiatek, WTA Roma 10-05-2026Elisabetta Cocciaretto e Iga Swiatek apriranno la sessione serale non prima delle ore 19:00, strette tra le partite di Musetti, contro Cerundolo, e...

Pronostico e quote Elena Rybakina – Jessica Pegula, WTA Miami 25-03-2026Elena Rybakina e Jessica Pegula inizieranno la loro sfida sul campo centrale dell’Hard Rock Stadium quando in Italia saranno le ore 18:00.

Argomenti più discussi: Pronostico Jessica Pegula - Rebeka Masarova - Quote & Statistiche - 10 maggio 2026, WTA Roma, WTA; Pronostico Taylor Townsend - Iva Jovic - Quote & Statistiche - 9 maggio 2026, WTA Roma, WTA; Elena Rybakina | le sue impressioni sul confronto con Aryna Sabalenka a Miami; Pronostico Naomi Osaka - Diana Shnaider - Quote & Statistiche - 10 maggio 2026, WTA Roma, WTA.