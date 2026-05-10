Pronostico e quote Elisabetta Cocciaretto – Iga Swiatek WTA Roma 10-05-2026
L'incontro tra Elisabetta Cocciaretto e Iga Swiatek è programmato come primo match della sessione serale al torneo di Roma e si svolgerà non prima delle 19:00. La partita si inserisce nel programma che prevede anche le sfide di Musetti contro Cerundolo e Arnaldi contro Jodar. La sfida tra le due giocatrici sarà una delle prime a partire in quella sera, con le quote e le previsioni ancora da definire.
Elisabetta Cocciaretto e Iga Swiatek apriranno la sessione serale non prima delle ore 19:00, strette tra le partite di Musetti, contro Cerundolo, e Arnaldi, contro Jodar. Anche senza Sinner sarà davvero un bel programma quello del centrale. La tennista marchigiana ha vinto i primi due turni senza perdere un set per cui si presenta in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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