Pronostico e quote Elisabetta Cocciaretto – Iga Swiatek WTA Roma 10-05-2026

L'incontro tra Elisabetta Cocciaretto e Iga Swiatek è programmato come primo match della sessione serale al torneo di Roma e si svolgerà non prima delle 19:00. La partita si inserisce nel programma che prevede anche le sfide di Musetti contro Cerundolo e Arnaldi contro Jodar. La sfida tra le due giocatrici sarà una delle prime a partire in quella sera, con le quote e le previsioni ancora da definire.

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