Pronostico e quote Elena Rybakina – Jessica Pegula WTA Miami 25-03-2026

Alle ore 18:00 italiane, sul campo centrale dell’Hard Rock Stadium, si disputerà l’incontro tra Elena Rybakina e Jessica Pegula, nelle fasi iniziali del torneo WTA di Miami del 25 marzo 2026. La partita vedrà opposte le due tenniste in un match che si svolge in un contesto di primo turno. Le due giocatrici si affronteranno sul campo principale dell’evento statunitense.

Elena Rybakina e Jessica Pegula inizieranno la loro sfida sul campo centrale dell’Hard Rock Stadium quando in Italia saranno le ore 18:00. Negli ottavi di finale, la campionessa di Melbourne ha continuato la sua corsa verso il suo eventuale primo titolo a Miami battendo facilmente Talia Gibson in due set, una delle giocatrici più in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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