Oggi 13 maggio si disputano diverse partite importanti, tra cui la finale di Coppa Italia e incontri di Premier League come Man City contro Crystal Palace. La giornata include anche i turni infrasettimanali di campionato, con molte squadre impegnate in partite decisive per le classifiche. L’Inter, in corsa per una doppietta tra Scudetto e Coppa Italia, parte con i favori dei pronostici secondo le analisi del momento.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 13 maggio. L’Inter punta alla doppietta Scudetto + Coppa Italia che renderebbe ancora più speciale la stagione e parte con i netti favori nel pronostico. All’Etihad Guardiola si gioca l’ultimo brandello di speranza di riuscire ad agganciare il suo ex allievo in classifica, ma anche in Scozia. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 13 maggio: la finale di Coppa Italia, Man City-Crystal Palace, turni infrasettimanali

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