Oggi 9 maggio si disputano diverse partite tra cui Lecce-Juve, Lazio-Inter e Man City-Brentford. Alle ore pomeridiane si gioca l’anticipo della finale di Coppa Italia all’Olimpico, anche se la partita non comporta grandi conseguenze in classifica o qualificazioni future. La giornata si presenta con incontri di rilievo in vari campionati, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 9 maggio. All’Olimpico va in scena l’anticipo della finale di Coppa Italia che però mette in palio ben poco. Una gita per il campioni d’Italia in attesa di tornare tra pochi giorni. La Juventus si gioca tantissimo al Via del Mare contro un Lecce che però, pur. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 9 maggio: Lecce-Juve, Lazio-Inter, Man City-Brentford

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