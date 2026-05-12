La Pergolese ha perso in casa contro la Biagio Nazzaro, nonostante avesse la possibilità di ottenere almeno un pareggio grazie a due risultati su tre. La sconfitta ha comportato il retrocessione per la squadra, mentre il presidente ha commentato che la squadra avversaria è stata più furba e che, nonostante la sfortuna, la Pergolese ripartirà. La squadra si trova ora in una situazione difficile in classifica.

Nonostante giocasse in casa e avesse a disposizione due risultati su tre la Pergolese ha dovuto cedere il passo alla Biagio Nazzaro. Una sconfitta di misura, con rammarico per le occasioni da gol non concretizzate e -come riportano le cronache- per un rigore a favore non rilevato dall’arbitro e per uno dubbio concesso agli avversari, ma il calcio è anche questo e così suo malgrado la Pergolese dopo 3 anni di Promozione retrocede in Prima categoria. Non per niente gli spareggi sono definiti come una specie di lotteria dove la fortuna ha le sue componenti, ma quando c’è una retrocessione bisogna guardare a tutto l’arco del campionato. "Purtroppo – spiega il presidente della Pergolese Enrico Rossi – domenica non abbiamo fatto la partita che dovevamo fare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione: il presidente su ko con la Biagio e retrocessione. "Loro furbi, noi anche sfortunati. Ma la mia Pergolese ripartirà»

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