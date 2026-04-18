Trump su Iran | Hanno cercato di fare i furbi ma noi li abbiamo affrontati – Il video

In un video diffuso da un’agenzia, una figura politica ha affermato che le relazioni con un paese mediorientale stanno procedendo bene, sottolineando che questo paese ha tentato di aggirare le regole per quasi cinque decenni. La dichiarazione fa riferimento a un conflitto di lunga data e alla risposta delle autorità statunitensi. La frase lascia trasparire un atteggiamento di fermezza nei confronti delle azioni di un altro stato.

(Agenzia Vista) Washington, 18 aprile 2026 "Sta andando molto bene. Hanno cercato di fare i furbi, come hanno fatto per 47 anni. Nessuno li ha mai affrontati, noi li abbiamo affrontati. Non hanno marina, non hanno aeronautica, non hanno leader, non hanno nulla. In realtà i loro leader sono. è un cambio di regime, si potrebbe chiamarlo un cambio di regime forzato. Ma stiamo parlando con loro, volevano chiudere di nuovo lo stretto, come hanno fatto per anni", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Marina Berlusconi contro...🔗 Leggi su Open.online

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