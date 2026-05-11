Candidi spedisce la Pergolese all’inferno Per la Biagio Nazzaro una salvezza di rigore

Nella partita tra la Pergolese e la Biagio Nazzaro, la squadra ospite si è imposta con un gol decisivo nel corso del secondo tempo, portando a casa i tre punti e lasciando la Pergolese a zero. La formazione di casa ha schierato diversi giocatori, tra cui Aluigi e Montanari, mentre il gol che ha deciso il risultato è stato segnato da un giocatore della Biagio Nazzaro. La partita si è svolta in un impianto con alcune sostituzioni effettuate nel corso del match.

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PERGOLESE 0 BIAGIO NAZZARO 1 PERGOLESE: Aluigi, Lattanzi Elia, Savelli (25’ st Loberti), Bartoli (17’ st Salciccia), Rebiscini, Luciani, Corneli, Gaia (17’ pt Barattini), Montanari, Russo, Lattanzi Francesco. All. Bettelli. BIAGIO NAZZARO: Lombardi, Rocchetti, Medici, Coltorti, Tamburini (1’st Doria), Musciano, Esposito, Compagnucci, Fofana, Minardi (1’st Schiaroli), Candidi (37’ st Carloni). All. Morganti. Arbitro: Tarli di Ascoli. Rete: 16’ st Candidi su rigore. Note: ammoniti Doria, Savelli, Salciccia, Luciani, Montanari, Esposito, Lattanzi Elia; espulso per doppia ammonizione mister Bettelli; angoli: 1-1; recupero: 1’+-6’. La Pergolese delusa per la retrocessione e molto arrabbiata nei confronti del direttore di gara.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Candidi spedisce la Pergolese all’inferno. Per la Biagio Nazzaro una salvezza di rigore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pergolese: rigore dubbio. Portuali battuti e furiosiPERGOLESE 1PORTUALI DORICA 0 PERGOLESE: Aluigi, Lattanzi Elia, Mari (31’ st Palanca),Bartoli (27’ st Perini), Savelli, Luciani, Corneli, Gaia,... Oggi il derby tra Biagio Nazzaro e Castelfrettese, il Moie a GabicceVittoria in trasferta nell’altra partita del sabato del Villa San Martino che espugna di misura il campo del Vismara. Si parla di: Candidi spedisce la Pergolese all’inferno. Per la Biagio Nazzaro una salvezza di rigore; La Biagio è salva.