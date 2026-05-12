Il Pietrasanta si prepara al triangolare finale dei playoff di Promozione, dopo aver conquistato la vittoria nel proprio girone. La squadra ha rafforzato la propria formazione con l’ingaggio di Petrucci, considerato un elemento chiave. Ora sono stati aggiunti anche Laurini e Fioretti, che completano l’organico in vista della fase decisiva. La squadra punta a ottenere la promozione diretta in Eccellenza per la stagione 20262027.

In estasi per la vittoria dei playoff del proprio girone di Promozione, il Pietrasanta adesso si mentalizza sul triangolare finale intergironi che mette in palio un posto sicuro nella prossima Eccellenza 20262027. Adesso due settimane senza partite e poi inizierà il triangolare domenica 24 maggio: ci sarà il Pietrasanta (nel girone A ha battuto 3-0 il Ponte Buggianese in semifinale in casa e 4-1 lo Jolo in finale a Peccioli), il Barberino Tavarnelle (nel B in finale ha battuto 2-1 il Massa Valpiana a Badesse) mentre la vincente dei playoff del C uscirà domenica prossima dalla finale Casentino-Alberoro (slittamento di una settimana dovuto allo spareggio per il titolo fra Audax Rufina e Casentino: ieri l’altro si è giocata l’unica semifinale playoff che l’Alberoro ha vinto 3-2 ai supplementari a Pontassieve).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - PROMOZIONE. Il Pietrasanta ha trovato "l’uomo in più» in Petrucci. E ora ci sono anche Laurini e Fioretti

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