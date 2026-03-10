Il Pietrasanta ha riscattato una prestazione convincente in Promozione, battendo 3-1 in rimonta il Montignoso. La squadra ha sfruttato i cambi tattici dell’allenatore, che è anche un cardiologo di professione, portando in campo Nicola Sodini e Mirco Ricci. La partita ha visto il ritorno in campo di “L’alligatore” Ceciarini, contribuendo alla vittoria finale della squadra.

In Promozione brilla il Pietrasanta che giocando forse la sua miglior prestazione stagionale batte 3-1 in rimonta il Montignoso e lo fa grazie ai cambi: infatti l’allenatoredottore Leonardo Tocchini (che da buon cardiologo nella vita di tutti i giorni. sa come “ascolater il cuore della squadra“) ha pescato dalla panchina i tre giocatori che poi la partita gliel’hanno risolta segnando i tre gol decisivi nel ribaltone. A realizzare l’1-1 è stato Gabriele Ceciarini: "L’alligatore" ex Pontremolese, San Giuliano e Viareggio è uno specialista in Promozione e adesso si sta prendendo anche il Pietrasanta dopo una prima parte di stagione molto difficile a livello personale e sotto aspettativa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione. Il Pietrasanta ha ritrovato "L’alligatore» Ceciarini e ora pure Nicola Sodini e Mirco Ricci

