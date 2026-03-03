Nel campionato di Promozione, il Pietrasanta ha ottenuto una vittoria contro il fanalino di coda Urbino nell’anticipo della penultima giornata. A Pietrasanta, Laucci ha segnato il suo 150esimo gol con la maglia della squadra, mentre Ceciarini ha realizzato un’altra rete. La squadra locale si avvicina così alla conclusione del campionato con risultati positivi.

In Promozione, a 6 turni dalla fine, il Pietrasanta nell’anticipo col fanalino di coda Urbino Taccola ha vinto 3-1 grazie alla doppietta dell’"alligatore" Gabriele Ceciarini e al sigillo di capitan Alessandro Remedi che, al 14° centro stagionale, è secondo in classifica marcatori dietro solo al capocannoniere ’Beppe’ Bertuccelli (che del Pietrasanta è un ex) coi suoi 17 gol col Montignoso. In classifica generale invece il Pietrasanta è terzo a -3 dal secondo posto dello Jolo ed a -12 dall’ormai imprendibile capolista Lampo Meridien. La nota lieta per i biancocelesti sabato è stato il rientro di Mirco Ricci e Nicola Sodini dopo i rispettivi lunghi infortuni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione Il Forte dei Marmi ha trovato la quadra. A Pietrasanta Laucci fa 150 e Ceciarini ora segna

Promozione Altro pareggio per il Forte dei Marmi. Il Pietrasanta allunga la super-striscia positivaIn Promozione il Pietrasanta allunga la super striscia positiva a 12 risultati utili consecutivi (con 20 punti fatti).

Il derby sorride al Forte dei Marmi. Il Pietrasanta si sveglia troppo tardipietrasanta 1 forte dei marmi 2 PIETRASANTA (4-4-1-1): Gega; Fioretti, Da Prato (27’ st G.

Altri aggiornamenti su Pietrasanta Laucci

Temi più discussi: Versilia fa due su due in Promozione, entrambe in top 5 -; Tutto, dalla Promozione alla Seconda: l'Atletico Lucca torna a vincere in Prima, pareggio tra Montecarlo e Porcari; Pietrasanta batte l'Urbino Taccola e consolida i playoff -; Tutto dalla Promozione alla Seconda Categoria: l’Atletico Lucca cade in Prima a Carrara.

Promozione. Pietrasanta in emergenza, derby apuano per il ForteIn Promozione la 23ª giornata (ottava dopo il giro di boa) vede come match-clou in zona playoff Montelupo-Pietrasanta (terna ... lanazione.it

Il derby sorride al Forte dei Marmi. Il Pietrasanta si sveglia troppo tardiPIETRASANTA (4-4-1-1): Gega; Fioretti, Da Prato (27’ st G. Ceciarini), Bartoli, Laucci; Aquilante (18’ st Mancini), Isola, Granaiola, Szabo; Petrucci (32’ st ... lanazione.it

Campionato Promozione - altri tre punti d'oro Vinciamo noi con reti di Remedi e doppietta di Ceciarini Pietrasanta - Urbino Taccola 3-1 #wearepietrasanta - facebook.com facebook