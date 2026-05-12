Promozione il Fregene chiude da campione | vittoria 3-2 in casa dell’Ostiantica
Il Fregene ha concluso la stagione di Promozione con una vittoria per 3-2 in trasferta contro l’Ostiantica nell’ultima giornata del girone C. La partita si è giocata allo stadio Aldobrandini e ha visto i gialloblù ottenere un successo che ha concluso il campionato in modo positivo. La squadra ha conquistato tre punti importanti in una sfida combattuta fino alla fine.
Fiumicino, 12 maggio 2026 – Si chiude nel migliore dei modi la straordinaria stagione del Fregene, che espugna lo stadio Aldobrandini battendo l’ Ostiantica per 3-2 nell’ultima giornata del girone C di Promozione. Una vittoria che conferma ancora una volta la forza della squadra allenata da mister Natalini, capace di dominare il campionato e conquistare con pieno merito la promozione in Eccellenza. La capolista chiude il proprio percorso con un successo sofferto ma meritato, al termine di una gara intensa e ricca di emozioni. A trascinare i biancorossi ci pensano Di Vilio e uno scatenato Scifoni, autore di una splendida doppietta, impreziosita anche da un gol su calcio di rigore.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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