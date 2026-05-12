Promozione il Fregene chiude da campione | vittoria 3-2 in casa dell’Ostiantica

Il Fregene ha concluso la stagione di Promozione con una vittoria per 3-2 in trasferta contro l’Ostiantica nell’ultima giornata del girone C. La partita si è giocata allo stadio Aldobrandini e ha visto i gialloblù ottenere un successo che ha concluso il campionato in modo positivo. La squadra ha conquistato tre punti importanti in una sfida combattuta fino alla fine.

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Fiumicino, 12 maggio 2026 – Si chiude nel migliore dei modi la straordinaria stagione del Fregene, che espugna lo stadio Aldobrandini battendo l’ Ostiantica per 3-2 nell’ultima giornata del girone C di Promozione. Una vittoria che conferma ancora una volta la forza della squadra allenata da mister Natalini, capace di dominare il campionato e conquistare con pieno merito la promozione in Eccellenza. La capolista chiude il proprio percorso con un successo sofferto ma meritato, al termine di una gara intensa e ricca di emozioni. A trascinare i biancorossi ci pensano Di Vilio e uno scatenato Scifoni, autore di una splendida doppietta, impreziosita anche da un gol su calcio di rigore.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Plebiscito chiude il campionato da prima della classe: ora i playoff promozioneSi è chiusa nel migliore dei modi la regular season del campionato nazionale di serie B maschile di pallanuoto: sabato 25 aprile, nella diciottesima... Maltempo a Fiumicino, Baccini chiude tre parchi e la pineta di FregeneFiumicino, 26 marzo 2026 – A causa delle avverse condizioni meteorologiche, il Comune di Fiumicino ha disposto in via precauzionale la chiusura e il... Argomenti più discussi: Fregene, passerella da campioni: contro l’Ostiantica si chiude una stagione trionfale; L’AC Fregene vola in Prima Categoria; Fregene, ultima giornata nel segno della vittoria: Ostiantica battuta 3-2. Fregene, ultima giornata nel segno della vittoria: Ostiantica battuta 3-2Si chiude nel migliore dei modi la straordinaria stagione del Fregene, che espugna lo stadio Aldobrandini battendo l'Ostiantica per 2-3 nell'ultima giornata del girone C di Promozione. civonline.it