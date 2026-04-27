Plebiscito chiude il campionato da prima della classe | ora i playoff promozione

La regular season del campionato nazionale di serie B maschile di pallanuoto si è conclusa sabato 25 aprile con la diciottesima giornata. Il Plebiscito Padova ha ottenuto una vittoria di 10-5 contro il Penta Modena, assicurandosi il primo posto nel proprio girone. Ora la squadra si prepara ai playoff promozione, in attesa delle sfide che decideranno l'accesso alla serie superiore.

Si è chiusa nel migliore dei modi la regular season del campionato nazionale di serie B maschile di pallanuoto: sabato 25 aprile, nella diciottesima e ultima giornata, il Plebiscito Padova ha superato 10-5 il Penta Modena, conquistando il primo posto nel proprio girone. Non è stata una partita.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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