Maltempo a Fiumicino Baccini chiude tre parchi e la pineta di Fregene

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, il Comune di Fiumicino ha deciso di chiudere temporaneamente tre parchi e la pineta di Fregene. La misura è stata adottata per motivi di sicurezza e riguarda le aree verdi situate nel territorio comunale. La chiusura è stata comunicata alle autorità competenti e alle persone che frequentano regolarmente queste zone. La riapertura sarà valutata in base all’evolversi delle condizioni meteo.

Fiumicino, 26 marzo 2026 – A causa delle avverse condizioni meteorologiche, il Comune di Fiumicino ha disposto in via precauzionale la chiusura e il divieto d’accesso ad alcune aree verdi del territorio. Il provvedimento è stato adottato con apposita ordinanza sindacale. Nel dettaglio, resteranno chiusi la pineta monumentale di Fregene, nei settori A, B e C, il Parco di Villa Guglielmi e il Parco Bozzetto in via dell’Ippocampo, a Fiumicino. La misura è stata decisa per ragioni di sicurezza, alla luce delle condizioni meteo avverse che stanno interessando il territorio. L’obiettivo è prevenire eventuali rischi per la pubblica incolumità nelle aree alberate e nei parchi cittadini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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