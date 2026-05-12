Progettazione gestione e promozione del verde il percorso ITS Al via l' Open day a Roma

Da romatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato l'apertura dell'Open day per il percorso ITS dedicato alla progettazione, gestione e promozione del verde, che si terrà a Roma. L'evento è rivolto a studenti, famiglie e a chi sta considerando un percorso post diploma. Durante l'iniziativa, saranno illustrate le attività pratiche e specializzate offerte dal corso, con un focus sulle opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

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Un incontro rivolto a studenti, famiglie e a tutti coloro che stanno valutando un percorso post diploma pratico, specializzato e vicino al mondo del lavoro. Al via a Roma un nuovo appuntamento con gli open day di un riconosciuto istituto.Open day ITS Academy AgroalimentareSabato 16 maggio, dalle.🔗 Leggi su Romatoday.it

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