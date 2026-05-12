Progettazione gestione e promozione del verde il percorso ITS Al via l' Open day a Roma

È stato annunciato l'apertura dell'Open day per il percorso ITS dedicato alla progettazione, gestione e promozione del verde, che si terrà a Roma. L'evento è rivolto a studenti, famiglie e a chi sta considerando un percorso post diploma. Durante l'iniziativa, saranno illustrate le attività pratiche e specializzate offerte dal corso, con un focus sulle opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

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