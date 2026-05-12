Progettazione gestione e promozione del verde il percorso ITS Al via l' Open day a Roma
È stato annunciato l'apertura dell'Open day per il percorso ITS dedicato alla progettazione, gestione e promozione del verde, che si terrà a Roma. L'evento è rivolto a studenti, famiglie e a chi sta considerando un percorso post diploma. Durante l'iniziativa, saranno illustrate le attività pratiche e specializzate offerte dal corso, con un focus sulle opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.
Un incontro rivolto a studenti, famiglie e a tutti coloro che stanno valutando un percorso post diploma pratico, specializzato e vicino al mondo del lavoro. Al via a Roma un nuovo appuntamento con gli open day di un riconosciuto istituto.Open day ITS Academy AgroalimentareSabato 16 maggio, dalle.🔗 Leggi su Romatoday.it
Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo
Notizie correlate
Leggi anche: Open day ITS Agro a Roma il 18 aprile: una mattinata per conoscere i corsi post diploma tra verde, impresa e valorizzazione agroalimentare
Leggi anche: Anticipa la scelta del percorso universitario con la Summer School dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. Scopri di più all’Open Day del 14 marzo.
Argomenti più discussi: Harpaceas Community Day 2026, AI e Digital Twin per le infrastrutture; Gestione digitale delle infrastrutture: AI, CDE e Digital Twin tra progettazione, cantiere e manutenzione; Geometri-Atecap, insieme per sicurezza, qualità e responsabilità nei cantieri; Santo Spirito Living Room: apertura del nuovo spazio giovani di Firenze in Oltrarno con I Nuovi.
CORSO GRATUITO – FIORISTA Attestato di competenza – Regione Lombardia Un percorso formativo di 150 ore per acquisire competenze professionali nella progettazione e realizzazione di composizioni floreali e nella gestione del punto vendita Il cors facebook
Requisiti di progettazione e gestione del brand. Una survey per valutare la possibile evoluzione in norma tecnica della UNI/PdR 111: attendiamo i vostri riscontri… magazinequalita.it/uni-requisiti-… #normazione #qualità #certificazione @MagazineQualita @n x.com
Progettazione Delegata all'Ingegneria Pubblica reddit
Avviso di Co-progettazione: Gestione di iniziative di interesse generaleAvviso di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di un soggetto del Terzo settore disponibile alla co-progettazione e alla gestione in partnership di iniziative di interesse ... regione.vda.it