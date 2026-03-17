Consumatori sui dati Istat inflazione | la classifica delle città più care

L'Istat ha pubblicato oggi i dati sull'inflazione di febbraio, evidenziando le variazioni dei prezzi nelle diverse città italiane. In base a queste informazioni, l'Unione Nazionale Consumatori ha compilato una classifica che mostra quali città sono risultate più costose in termini di aumento del costo della vita. La lista mette in evidenza le differenze tra i vari territori italiani.

Arezzo, 17 marzo 2026 – L'Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell 'inflazione di febbraio, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita. Speculazioni record a Milano e Belluno per i Giochi Olimpici Invernali Milano -Cortina 2026. A Milano si registra a febbraio un'inflazione tendenziale pari al 3,9%, la seconda la più alta d'Italia dopo Belluno che svetta con +4,3%, quasi il triplo di quella media italiana ferma a +1,5%. Ma è Milano che vince la classifica della città con la maggior spesa aggiuntiva su base annua, pari a 1.197 euro per una famiglia media. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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