Inflazione gennaio 2026 stabile all’1,2% | i dati Istat

L'inflazione di gennaio 2026, stabile all’1,2%, deriva dalla diminuzione di energia e servizi. I dati dell’Istat mostrano che i prezzi al consumo sono cresciuti meno rispetto ai mesi scorsi. La regione del Sud registra un’inflazione più alta rispetto alla media nazionale. I prezzi dei generi alimentari restano invariati, mentre i costi dei trasporti aumentano di poco. La situazione indica una lieve frenata dei rincari nei primi mesi dell’anno.

Prezzi al consumo gennaio 2026: inflazione annua all’1,2%, rallentano energia e servizi. Sud sopra la media nazionale. Inflazione stabile a inizio 2026. A gennaio 2026 l’inflazione italiana si mantiene stabile all’ 1,2% su base annua, lo stesso valore registrato a dicembre 2025. È quanto emerge dai dati definitivi pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), relativi all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al netto dei tabacchi. Su base mensile, l’indice generale registra una variazione nulla (0,0%). La stabilità dell’inflazione sintetizza dinamiche differenziate tra comparti, con spinte al rialzo in alcuni settori compensate da flessioni in altri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

I dati Istat: l’inflazione accelera, prezzi aumentano dell’1,5 per centoSecondo i dati Istat di dicembre 2025, l’inflazione si conferma in aumento, con un incremento dell’1,2 per cento su base annua rispetto all’1,1 per cento di novembre.

Nel 2025 scende l’inflazione e aumentano i salari: il miglioramento Italiano nei dati IstatNel 2025 l’Italia mostra segni di ripresa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Inflazione USA in uscita venerdì, perché è il dato chiave per Fed, dollaro e Borsa; Francia, inflazione gennaio confermata in rallentamento; Inflazione Usa: perché il core PCE può cambiare rotta a Fed, dollaro e Wall Street; Tassi in aumento? Due fattori potrebbero spingere la BCE a cambiare strategia.

Unimpresa: inflazione, nel 2026 all’1,6%, prezzi più stabili in Italia rispetto all’area euroL’inflazione armonizzata dell’Eurozona ha rallentato a gennaio 2026 all’1,7% su base annua, in calo dal 2,0% di dicembre 2025, ma il dato medio nasconde forti divergenze settoriali e nazionali. L’Ital ... giornaledellepmi.it

Istat, inflazione a gennaio confermata all'1%, prezzi +0,4% su mese (2)(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Nel mese di gennaio l''inflazione di fondo', al netto degli energetici e degli alimentari freschi, è pari a +1,7% e quella ... notizie.tiscali.it

#Italia, Istat: a gennaio inflazione in calo all'1% su anno (dall'1,2% del mese precedente), ai minimi da novembre 2024. A gennaio il carrello della spesa segna +1,9% #Germania, a febbraio indice IFO sulla fiducia delle aziende in calo ma meglio delle a - facebook.com facebook

Istat, inflazione a gennaio confermata all'1%, prezzi +0,4% su mese (2). Carovita a livello di novembre 2024. Sui prezzi pesa rialzo alimentari #ANSA x.com