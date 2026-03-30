Industria | Istat a febbraio prezzi produzione -2,7% su anno

A febbraio, i prezzi alla produzione dell'industria sono diminuiti del 2,7% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, segnando una nuova flessione su base mensile. Questa variazione rappresenta un'ulteriore diminuzione rispetto ai dati precedenti e indica un trend di calo dei prezzi nel settore industriale. I dati sono stati diffusi dall’Istat e si riferiscono al mese di febbraio.

Roma, 30 mar. -(Adnkronos) - A febbraio i prezzi alla produzione dell'industria tornano a diminuire su base mensile e mostrano un'accentuazione della flessione tendenziale. Infatti l'Istat registra per i prezzi alla produzione dell'industria un calo dello 0,4% su base mensile e del 2,7% su base annua (era -1,6% a gennaio). Tali dinamiche - spiega l'Istituto - sono spiegate principalmente dai ribassi dei prezzi della componente energetica sul mercato interno (in particolare della fornitura di energia elettrica); al netto della componente energetica, i prezzi registrano un moderato incremento congiunturale e una crescita tendenziale del +1,0%. Sul mercato interno i prezzi diminuiscono dello 0,8% rispetto a gennaio e del 3,7% su base annua (da -2,1% del mese precedente). 🔗 Leggi su Iltempo.it

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