Processo Visibilia l’ex socio in aula punta il dito contro Santanchè | Ha tradito il mercato e Piazza Affari

Da lanotiziagiornale.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In aula, l’ex socio di Visibilia ha accusato Daniela Santanché di aver causato perdite finanziarie tra i 450 e i 500 mila euro al suo gruppo. L’imputato ha anche sostenuto che la politica avrebbe tradito il mercato e Piazza Affari, facendo riferimento a rappresentazioni di valori di bilancio giudicati non autentici. La discussione si concentra sulle presunte irregolarità legate alla gestione delle società coinvolte nel procedimento legale.

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Daniela Santanché e le società Visibilia avrebbero fatto perdere a “tutto il mio gruppo tra i 450mila e i 500mila euro” e, soprattutto, “ ha sicuramente tradito il mercato e Piazza Affari ”, perché “sono stati rappresentati dei valori di bilancio che non erano reali ”. Sono le parole di Giuseppe Zeno, l’ex socio di minoranza di Visibilia Editore spa, pronunciate ieri, pochi istanti prima di entrare a deporre nel processo per falso in bilancio in corso al Tribunale a Milano. Imputati, oltre all’ex ministra del Turismo, Santanchè, anche altre 15 persone, tra le quali il compagno Dimitri Kunz, ex manager e sindaci delle società, tutte accusate di aver truccato i conti fra il 2016 e 2022.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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