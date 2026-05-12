In aula, l’ex socio di Visibilia ha accusato Daniela Santanché di aver causato perdite finanziarie tra i 450 e i 500 mila euro al suo gruppo. L’imputato ha anche sostenuto che la politica avrebbe tradito il mercato e Piazza Affari, facendo riferimento a rappresentazioni di valori di bilancio giudicati non autentici. La discussione si concentra sulle presunte irregolarità legate alla gestione delle società coinvolte nel procedimento legale.

Daniela Santanché e le società Visibilia avrebbero fatto perdere a “tutto il mio gruppo tra i 450mila e i 500mila euro” e, soprattutto, “ ha sicuramente tradito il mercato e Piazza Affari ”, perché “sono stati rappresentati dei valori di bilancio che non erano reali ”. Sono le parole di Giuseppe Zeno, l’ex socio di minoranza di Visibilia Editore spa, pronunciate ieri, pochi istanti prima di entrare a deporre nel processo per falso in bilancio in corso al Tribunale a Milano. Imputati, oltre all’ex ministra del Turismo, Santanchè, anche altre 15 persone, tra le quali il compagno Dimitri Kunz, ex manager e sindaci delle società, tutte accusate di aver truccato i conti fra il 2016 e 2022.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Processo Visibilia, l’ex socio in aula punta il dito contro Santanchè: “Ha tradito il mercato e Piazza Affari”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Processo Visibilia, il grande accusatore di Daniela Santanché: “Ha falsificato i bilanci e tradito il mercato”Milano - La senatrice di FdI ed ex ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è "senza ombra di dubbio alcuno" responsabile del reato di false...

Falso in bilancio Visibilia, l’ex azionista Giuseppe Zeno al processo: “Tradito il mercato, Santanchè è responsabile”Daniela Santanchè è “senza ombra di dubbio” responsabile dei falsi in bilancio delle società del gruppo Visibilia.

Argomenti più discussi: È tutto un cinema; Report stasera su Rai 3: il caso Santanchè e le altre inchieste del 3 maggio; Certifica il tuo utente Tuttocampo con la spunta verde: visibilità e protezione profilo; Report, le anticipazioni di stasera domenica 3 maggio: dal caso Santanchè al Nero Norcia.

Processo Santanchè a Milano, l'ex socio di minoranza di Visibilia Giuseppe Zeno prima dell'udienza: Santanchè ha tradito il mercato e Piazza Affari. Ha fatto perdere al mio gruppo tra i 450 e i 500mila euro. È senza dubbio alcuno responsabile. #Santanchè x.com

Delitti di Villa Pamphili: sospeso il processo a Kaufmann, va in una struttura psichiatrica reddit

Processo Visibilia, l’ex socio in aula punta il dito contro Santanchè: Ha tradito il mercato e Piazza AffariVisibilia, per Zeno la Santanché ha rappresentato dei valori di bilancio che non erano reali. Poi attacca i ritardi di Consob e BankItalia ... lanotiziagiornale.it