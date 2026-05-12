Falso in bilancio Visibilia l’ex azionista Giuseppe Zeno al processo | Tradito il mercato Santanchè è responsabile
In tribunale, un ex azionista del gruppo Visibilia ha dichiarato che Daniela Santanchè è responsabile dei falsi in bilancio delle società del gruppo. Durante l’udienza, ha affermato che il mercato è stato tradito e ha indicato la deputata come responsabile senza lasciare spazio a dubbi. La discussione riguarda accuse di irregolarità finanziarie e il ruolo di figure politiche nelle vicende aziendali.
Daniela Santanchè è “senza ombra di dubbio” responsabile dei falsi in bilancio delle società del gruppo Visibilia. Lo ha detto Giuseppe Zeno, finanziere ed ex piccolo azionista di Visibilia editore, parlando ai giornalisti prima di testimoniare nel processo in corso a Milano a carico dell’ex ministra del Turismo e di altre 15 persone (tra cui il compagno Dimitri Kunz) di cui è stato il “grande accusatore”. Santanchè, ricorda Zeno, “è stata l’amministratore del gruppo e, da come si evince dai documenti, era l’unica che si opponeva alla svalutazione dell’avviamento e alla revisione delle partite riferite ai crediti da esigere, quindi tutto quello che componeva l’attivo societario”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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