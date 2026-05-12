Falso in bilancio Visibilia l’ex azionista Giuseppe Zeno al processo | Tradito il mercato Santanchè è responsabile

In tribunale, un ex azionista del gruppo Visibilia ha dichiarato che Daniela Santanchè è responsabile dei falsi in bilancio delle società del gruppo. Durante l’udienza, ha affermato che il mercato è stato tradito e ha indicato la deputata come responsabile senza lasciare spazio a dubbi. La discussione riguarda accuse di irregolarità finanziarie e il ruolo di figure politiche nelle vicende aziendali.

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