Durante il processo riguardante Visibilia, un imputato ha accusato direttamente una senatrice di FdI e ex ministra del Turismo di aver falsificato i bilanci aziendali. Secondo le accuse, la politica avrebbe commesso il reato di false comunicazioni sociali, danneggiando i soci della società. La denuncia evidenzia come, secondo l'accusa, questa condotta avrebbe tradito gli interessi del mercato e degli investitori coinvolti.

Milano - La senatrice di FdI ed ex ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è "senza ombra di dubbio alcuno" responsabile del reato di false comunicazioni sociali a danno dei soci di Visibilia e così facendo "è stato tradito il mercato". A sostenerlo è Giuseppe Zeno, ex socio di Visibilia considerato "grande accusatore" dell'esponente politica di Fdi, convocato oggi come testimone nel processo che vede Santanchè imputata insieme ad altre 15 persone. Secondo Zeno, Santanchè ha responsabilità dirette "nell'aver falsificato i bilanci già dal 2019 e 2020, quando cioè il mio gruppo ha iniziato l'investimento. L'induzione in errore riguarda la falsità delle poste di bilancio, principalmente l'avviamento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Processo Visibilia, il grande accusatore di Daniela Santanché: “Ha falsificato i bilanci e tradito il mercato”

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