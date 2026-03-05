Visibilia l' ex direttore finanziario | Santanché dominus il bilancio era pieno di pasticci

L'ex direttore finanziario di Visibilia ha dichiarato che la ministra del Turismo, Daniela Santanché, era considerata il punto di riferimento dell'azienda durante il periodo in cui si sono riscontrati problemi nel bilancio. Secondo quanto riferito, il bilancio presentava numerose irregolarità, tra cui fatture da svalutare, disordine amministrativo e una generale confusione gestionale. La ministra è coinvolta in un processo milanese per presunto falso in bilancio.

La ministra del Turismo, Daniela Santanché, imputata nel processo milanese per presunto falso in bilancio, era “il dominus e il bilancio era pieno di pasticci, di fatture da svalutare, c'era disordine amministrativo e molta confusione”. A parlare è Federico Celoria, ex consigliere e direttore finanziario di una delle società del gruppo Visibilia che ha già patteggiato due anni con pena sospesa, ascoltato dai pm Marina Gravina e Luigi Luzi nella sua deposizione in aula. Celoria ha fatto riferimento alla voce nel bilancio di Visibilia srl, la concessionaria della pubblicità, che riguardava “i crediti per fatture da emettere” che secondo lui avrebbe dovuto essere “svalutata”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Caso Visibilia, secondo la Gdf Santanchè sapeva dello «squilibrio finanziario»Visibilia Editore presentava una «situazione economica compromessa già diversi anni prima dell’apertura dell’indagine giudiziaria».

Falso in bilancio Visibilia, l’ex dipendente punta il dito sulla ministra Santanché: “Decidevano tutto lei, Kunz e Mazzaro”Le decisioni strategiche di Visibilia le prendevano lei, l’attuale ministra del Turismo, Daniela Santanché, l’attuale compagno della senatrice,...

Visibilia, l’ex consigliere in aula: Santanchè era il dominus, un bilancio pieno di pasticciSono i passaggi della deposizione nel processo per falso in bilancio fatta da Federico Celoria che era nel cda dell’azienda editoriale e che ha già ... milano.repubblica.it

Teste su Visibilia, 'Santanchè dominus di un bilancio pieno di pasticci'(ANSA) - MILANO, 05 MAR - Daniela Santanchè era il dominus e il bilancio era pieno di pasticci, di fatture da svalutare, c'era disordine amministrativo e molta confusione. Sono passaggi della deposi ... msn.com

"Le decisioni strategiche venivano prese da Santanché, Canio Mazzaro e Dimitri Kunz". È un passaggio della testimonianza dell'ex dipendente del gruppo Visibilia, Federica Bottiglione, nel processo in cui la ministra del Turismo risponde di falso in bilancio co x.com