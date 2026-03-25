Dal caso Visibilia alla truffa all'INPS tutti i casi giudiziari della ministra Daniela Santanché finora

Negli ultimi mesi, diverse questioni giudiziarie hanno coinvolto la ministra del Turismo, tra cui un procedimento legale relativo a un caso Visibilia e un'azione legata a una truffa all'INPS. Nel corso di questa serie di eventi, la premier ha richiesto ufficialmente le dimissioni della ministra, in un momento di tensione politica all’interno del governo.

Nella terremoto che ha colpito il governo Meloni, l'aspetto più sorprendente è stata la richiesta esplicita di dimissioni fatta dalla premier alla ministra del Turismo Daniela Santanchè. L'imprenditrice milanese oggi è indagata in due casi per bancarotta fraudolenta, imputata per falso in bilancio e in attesa di sapere se andrà a processo per l'accusa di truffa all'Inps. Tutti casi su cui, finora, la maggioranza l'aveva difesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Una raccolta di contenuti su Daniela Santanché

Temi più discussi: Daniela Santanchè, dalla truffa Covid al falso in bilancio su Visibilia: tutte le inchieste aperte; Daniela Santanchè: tutti i guai giudiziari della ministra del Turismo; Daniela Santanchè, chi è la ministra del Turismo a rischio dimissioni; Visibilia, le accuse di truffa e i processi: tutti i guai di Daniela Santanchè.

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La ministra Daniela Santanchè è arrivata al ministero del Turismo. Non ha risposto alla domanda dei giornalisti sulle sue dimissioni. #ANSA x.com