Processo Ravasio Cinque imputati cercano clemenza
Oggi si è svolta una nuova udienza davanti alla Corte d’Assise di Busto nel procedimento riguardante l’omicidio di Fabio Ravasio. Cinque degli otto imputati sono stati assistiti dai loro avvocati, che hanno presentato richieste di esclusione delle aggravanti, di riconoscimento delle attenuanti generiche e di riduzione delle pene. La discussione si è concentrata su questi aspetti, senza ulteriori sviluppi pubblici al momento.
Nuova udienza davanti alla Corte d’Assise di Busto nel processo per l’ omicidio di Fabio Ravasio. I difensori di cinque degli otto imputati hanno chiesto l’esclusione delle aggravanti, il riconoscimento delle attenuanti generiche e riduzione delle pene. Gli avvocati di Fabio Oliva – titolare dell’officina Rusty Garage – hanno chiesto ai giudici di eliminare la contestazione della premeditazione e delle aggravanti per il ruolo marginale del proprio assistito nella vicenda. I difensori di Igor Benedito (accusato di essere "il burattino della madre") hanno chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche e l’applicazione della pena minima. Per il ventisettenne i legali hanno invocato la semi infermità mentale e l’esclusione delle aggravanti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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