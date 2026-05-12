Processo Ravasio Cinque imputati cercano clemenza

Oggi si è svolta una nuova udienza davanti alla Corte d’Assise di Busto nel procedimento riguardante l’omicidio di Fabio Ravasio. Cinque degli otto imputati sono stati assistiti dai loro avvocati, che hanno presentato richieste di esclusione delle aggravanti, di riconoscimento delle attenuanti generiche e di riduzione delle pene. La discussione si è concentrata su questi aspetti, senza ulteriori sviluppi pubblici al momento.

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