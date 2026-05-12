Probabili formazioni Catanzaro-Avellino | le scelte di Ballardini per il playoff del Ceravolo

Il tecnico del Catanzaro ha annunciato le sue scelte per la partita di playoff contro l’Avellino, in programma nel stadio “Ceravolo”. Sono ancora in corso valutazioni sulle formazioni, e alcune decisioni non sono state definitive. La sfida rappresenta un momento importante della stagione, con il risultato che potrebbe determinare l’esito della stagione stessa. La formazione del Catanzaro si avvicina all’incontro con alcuni dubbi ancora da sciogliere.

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