Probabili formazioni Catanzaro-Avellino | le scelte di Ballardini per il playoff del Ceravolo

Da avellinotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico del Catanzaro ha annunciato le sue scelte per la partita di playoff contro l’Avellino, in programma nel stadio “Ceravolo”. Sono ancora in corso valutazioni sulle formazioni, e alcune decisioni non sono state definitive. La sfida rappresenta un momento importante della stagione, con il risultato che potrebbe determinare l’esito della stagione stessa. La formazione del Catanzaro si avvicina all’incontro con alcuni dubbi ancora da sciogliere.

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Ballardini si prepara ad affrontare la partita più cruciale della stagione: restano ancora alcuni dubbi e valutazioni sulle possibili scelte in vista di un match che non ammette repliche.Ecco le probabili formazioniCatanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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