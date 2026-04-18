Probabili formazioni Mantova-Avellino | le scelte di Ballardini per la 35ª giornata

In vista della 35ª giornata di campionato, l’allenatore del Mantova sta definendo le possibili formazioni per la partita contro l’Avellino. Sono ancora da chiarire alcuni dettagli, mentre altri giocatori sembrano essere certi di scendere in campo. L’incontro si svolgerà allo stadio “Martelli” e l’allenatore sta valutando le scelte finali prima di ufficializzare la formazione. La sfida è molto attesa dai tifosi di entrambe le squadre.

Ballardini studia la formazione ideale: tra certezze e nodi da sciogliere, cresce l’attesa per la sfida del “Martelli”. Modesto dovrebbe confermare il Mantova con il 3-4-2-1: Bardi tra i pali; Dembelé, Cella e Castellini formeranno la linea difensiva; a centrocampo agiranno Radaelli, Wieser.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Avellino, abbondanza e interrogativi: le scelte di Ballardini per il MantovaTempo di lettura: 3 minutiLa settimana di lavoro al Partenio-Lombardi ha consegnato a Davide Ballardini un dato chiaro: l’Avellino arriva alla sfida... Mantova-Avellino, trentacinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Probabili formazioni Mantova-Avellino: le scelte di Ballardini per la 35ª giornata; Mantova-Avellino: le probabili formazioni. La classifica dopo l'anticipo; Mantova - Avellino; Primo round salvezza: l’Avellino a Mantova per blindare la B e puntare a un finale sereno. Primo round salvezza: l’Avellino a Mantova per blindare la B e puntare a un finale serenoMeno quattro al gong stagionale, per entrambe un obiettivo ancora da centrare. Al Martelli uno scontro diretto che vale la permanenza in cadetteria: lupi reduci da un punto nelle ultime quattro, virgi ... orticalab.it Serie B, contro l’Avellino il Mantova vuole blindare la salvezzaMantova – Sabato 18 aprile (con inizio alle 15) il Mantova ospiterà sul terreno del Martelli l’Avellino sullo slancio trasmesso dalle due fondamentali vittorie di fila con Entella e Spezia. Due sfid ... sport.quotidiano.net Il tecnico dei virgiliani ha presentato la sfida confessando di temere l'Avellino "Noi dobbiamo fare il Mantova" - facebook.com facebook