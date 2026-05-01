Probabili formazioni Empoli-Avellino | le scelte di Ballardini per la 37ª giornata

Per la 37ª giornata di Serie B, l'allenatore sta preparando la formazione per la partita contro l'Empoli. Sono stati annunciati alcuni dei possibili titolari, con una probabile disposizione 4-3-2-1, e alcune scelte sono ancora in dubbio. Tra i giocatori confermati ci sono il portiere, quattro difensori, tre centrocampisti e due trequartisti che potrebbero scendere in campo. La formazione potrebbe presentare alcune sorprese rispetto alle ultime uscite.

Ballardini prepara l’undici per una gara decisiva: dubbi e possibili sorprese contro l’Empoli.Le probabili formazioniPROBABILI FORMAZIONI — Serie B, 37ª GiornataEmpoli (4-3-2-1): Fulignati; Candela, Guarino, Lovato, Moruzzi; Magnino, Degli Innocenti, Yepes; Shpendi, Saporiti; Nasti. All.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Probabili formazioni Mantova-Avellino: le scelte di Ballardini per la 35ª giornataBallardini studia la formazione ideale: tra certezze e nodi da sciogliere, cresce l’attesa per la sfida del “Martelli”. Probabili formazioni Avellino-Bari: le scelte di Ballardini e i dubbi verso la 36ª giornataBallardini studia la strategia per conquistare i playoff: ecco le probabili formazioni nel delicato match contro un Bari determinato a ottenere punti... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Probabili formazioni Empoli-Avellino: le scelte di Ballardini per la 37ª giornata; Empoli-Avellino, le probabili formazioni; Empoli-Avellino: le probabili formazioni, oltre tremila irpini al Castellani; Empoli-Avellino, Ballardini: Ci giochiamo i playoff grazie a un gruppo straordinario. Empoli-Avellino: le probabili formazioniUltima gara casalinga (almeno a livello di regular season) per gli azzurri. Di fronte l’Avellino che sogna i playoff e che sarà seguito al Castellani da tantissimi tifosi. Per l’Empoli c’è solo un ... pianetaempoli.it Pronostico Empoli-Avellino: la salvezza all’ultima giornataEmpoli-Avellino è una partita valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Fabio Caserta, tecnico dell’Empoli, sa benissim ... ilveggente.it ` Domani, ore 15:00, tutti insieme per #EmpoliAvellino Riempiamo il Carlo Castellani Computer Gross Arena e spingiamo gli azzurri fino all’ultimo minuto - facebook.com facebook Domani al Castellani Computer Gross Arena si gioca Empoli-Avellino: come cambia la viabilità nella zona sportiva Per chi ne ha possibilità, si invitano i tifosi empolesi a raggiungere lo stadio a piedi, in bicicletta o utilizzando i mezzi pubblici x.com