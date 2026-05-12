Pro Sport Ravanusa 12 medaglie ai campionati regionali paralimpici
Durante i campionati regionali paralimpici di atletica leggera, svoltisi domenica 4 maggio a Messina, la squadra di Pro Sport Ravanusa ha conquistato dodici medaglie, tra cui anche alcuni podi. La competizione ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse realtà della regione, e i risultati ottenuti sono stati ufficialmente riconosciuti dalla federazione regionale. La gara si è svolta su diverse discipline e categorie di atleti con disabilità.
Dodici medaglie e podi conquistati ai campionati regionali paralimpici di atletica leggera disputati domenica 4 maggio a Messina. È questo il bottino della Pro Sport Ravanusa, che si conferma tra le realtà di punta del movimento paralimpico siciliano.La manifestazione, organizzata dalla.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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