Pro Sport Ravanusa 12 medaglie ai campionati regionali paralimpici

Durante i campionati regionali paralimpici di atletica leggera, svoltisi domenica 4 maggio a Messina, la squadra di Pro Sport Ravanusa ha conquistato dodici medaglie, tra cui anche alcuni podi. La competizione ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse realtà della regione, e i risultati ottenuti sono stati ufficialmente riconosciuti dalla federazione regionale. La gara si è svolta su diverse discipline e categorie di atleti con disabilità.

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