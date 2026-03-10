Danza sportiva | a soli 7 anni conquista tre medaglie ai Campionati Regionali

Domenica 8 marzo nel palazzetto dello sport di Molfetta si sono svolti i Campionati regionali di danza sportiva organizzati dalla Federazione Italiana Danza Sportiva Fidesm. Tra i partecipanti, una bambina di sette anni ha ottenuto tre medaglie, attirando l'attenzione di pubblico e addetti ai lavori con una performance molto apprezzata. La competizione ha visto numerosi giovani atleti sfidarsi in diverse discipline.

IsabelPia Patisso, giovane talento di Oria, trionfa nella competizione Fidesm. Triplo successo che le vale la qualificazione per la finale nazionale di Rimini ORIA - Domenica 8 marzo, il palazzetto dello sport di Molfetta ha ospitato i Campionati regionali di danza sportiva della Federazione Italiana Danza Sportiva Fidesm, dove una giovanissima atleta ha rubato la scena con una grande performance. IsabelPia Patisso, appena 7 anni, originaria di Oria, ha conquistato ben tre medaglie in una sola giornata di gare. Allenata presso l'accademia Lively Dance di Latiano, sotto la guida esperta dei maestri Pietro Ciracì e Rosy Rodia, la piccola atleta ha dimostrato talento, grinta e determinazione che lasciano ben sperare per il futuro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

