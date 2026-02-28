Mezzo milione per l’ex scuola | diventerà una struttura ricettiva

Un progetto di riqualificazione è in corso nell’ex scuola di Corniolo, che sarà trasformata in una struttura ricettiva extralberghiera. L’intervento prevede l’utilizzo di circa mezzo milione di euro per ristrutturare l’edificio e adattarlo alle nuove funzioni. La struttura sarà aperta a giovani e turisti, offrendo un punto di riferimento nel borgo.

Prende corpo il progetto di riqualificazione dell'ex edificio scolastico di Corniolo, destinato a diventare struttura di ricettività extralberghiera a servizio del borgo, dei giovani e di turisti. Un intervento che si inserisce all'interno delle Stami (Strategie Territoriali per le Aree Montane e Interne) per un valore complessivo di 549.724 euro, finanziati per il 90% con risorse di fondi europei della Regione Emilia-Romagna. Il progetto che prevede la realizzazione di opere di riqualificazione energetica di un edificio comunale ex scolastico di Corniolo datato primi anni '40, è curato dall'architetto Simone Gabrielli. "La progettazione relativa alla riqualificazione dell'ex scuola di Corniolo in via Zanetti, punta a far diventarla una struttura ricettiva extralberghiera.