Oggi si è svolta la prima sessione di laurea in Medicina e Chirurgia presso la sede jonica dell’Università degli Studi di Bari, attiva dal 2020 nella ex Banca d’Italia. Due studenti hanno conseguito il titolo, diventando i primi laureati in medicina in questa sede, e sono stati chiamati a ricevere il diploma in presenza di rappresentanti dell’ASL locale.

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto: Si è svolta oggi la prima sessione di laurea in Medicina e Chirurgia della sede jonica dell’Università degli Studi di Bari, attiva dal 2020 presso la Banca dei Saperi (ex Banca d’Italia). Con la proclamazione dei primi due laureati, Francesca Paola Cannella e Giuliano Cianciaruso, si completa il primo ciclo di studi interamente svolto nel capoluogo ionico, a conferma di un progetto accademico strategico per lo sviluppo del territorio e del sistema sanitario regionale. A loro, gli auguri del commissario straordinario Vito Gregorio Colacicco, e di tutta l’azienda sanitaria che ha fortemente voluto il corso di medicina e chirurgia a Taranto.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Università: i primi due laureati in medicina e chirurgia della sede di Taranto Paola Cannella e Giuliano Cianciaruso, oggi

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