Dopo sei anni dall’avvio del corso di laurea in medicina, sono stati annunciati i primi diplomati. Prima dell’inizio della cerimonia, alcuni studenti si sono preparati con gesti nervosi, ripetendo sottovoce i discorsi e stringendo le tesi tra le mani. La scena si è svolta davanti a una platea composta da familiari, docenti e colleghi, in un’atmosfera di attesa e emozione.

Le mani tremano appena prima di iniziare la presentazione, qualcuno ripete sottovoce il proprio discorso e qualcun altro stringe al petto la tesi come ultimo baluardo di certezza prima di un futuro ancora tutto da immaginare. Poi arrivano il voto, gli applausi, la proclamazione. Ieri, nell’aula del Campostrino, Forlì ha accolto i primi 27 laureati del corso di Medicina e Chirurgia dell’anno 2020-21 formati interamente nel Campus cittadino dell’ Unibo. A fare gli onori di casa è stato il coordinatore del corso di laurea in Medicina, il professor Franco Stella che ricorda l’inizio del percorso: "Sono stati sei anni bellissimi ma difficili a causa del Covid – spiega –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Medicina, i primi laureati. Sei anni fa il via del corso: "Gli studenti? Bravissimi"

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