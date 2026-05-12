Primavera su Sky Cinema e NOW | il film premiato ai David di Donatello

Da digital-news.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il film Primavera, che ha ricevuto quattro premi ai David di Donatello, sarà trasmesso in prima visione su Sky Cinema e NOW. La pellicola vede protagonisti Tecla Insolia e Michele Riondino e si svolge tra i canali di Venezia del Settecento, con tematiche legate a musica e libertà. La programmazione è prevista nelle prossime settimane, offrendo agli spettatori l'opportunità di vedere un film riconosciuto dalla critica.

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Primavera, vincitore di 4 David di Donatello, arriva in prima TV su Sky Cinema e NOW: il film con Tecla Insolia e Michele Riondino tra musica, libertà e Venezia del Settecento. Un racconto di formazione, musica e desiderio di libertà sullo sfondo di una Venezia settecentesca. Arriva in esclusiva su Sky Cinema in prima TV il film vincitore di 4 statuette alla 71ª edizione dei David di Donatello: PRIMAVERA, con Tecla Insolia, Michele Riondino e Andrea Pennacchi, che esordirà martedì 12 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOWe disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Ambientato nella Venezia...🔗 Leggi su Digital-news.it

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