Durante la cerimonia dei David di Donatello, Rai Cinema ha ottenuto undici premi per i film coprodotti, incluso il riconoscimento principale andato a “Le città di pianura”. L’amministratore delegato di Rai Cinema ha commentato l’esito della serata evidenziando il successo delle produzioni associate alla sua azienda. La manifestazione ha premiato numerosi film italiani, consolidando la presenza di Rai Cinema nella scena cinematografica nazionale.

Riassunto e commento della serata che ha premiato il cinema italiano arrivando direttamente da Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, che nella sua disanima post evento ha sottolineato: undici Premi David di Donatello ai film coprodotti da Rai Cinema. «A tutti i registi, agli attori e ai professionisti che hanno reso possibile la realizzazione di tutti i film candidati e premiati va il nostro ringraziamento. È grazie al lavoro condiviso con i produttori indipendenti e con l’intera filiera che il Cinema italiano continua a esprimere qualità, varietà e capacità di rinnovamento, anche in un momento come questo che richiede attenzione e responsabilità da parte di tutti».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - David di Donatello, Rai Cinema asso-pigliatutto: 11 statuette ai film co-prodotti e il trionfo de “Le città di pianura”

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