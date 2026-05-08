i film premiati ai david di donatello 2026 da vedere su sky e now

Ieri sera si è svolta la 71ª edizione dei David di Donatello, la cerimonia italiana che premia i migliori film e professionisti del cinema. Durante l’evento sono stati consegnati i riconoscimenti a diverse pellicole e figure del settore. I film premiati sono disponibili in streaming su Sky e Now, permettendo agli spettatori di vederli comodamente da casa. La serata ha visto anche la partecipazione di numerosi ospiti e artisti.

Ieri sera si è tenuta la 71ª edizione dei David di Donatello, prestigiosa cerimonia italiana dedicata al cinema. Con 9 statuette complessive, sono 4 i film premiati già disponibili o presto in arrivo su Sky e NOW. Scopriamo ulteriori dettagli su queste pellicole. I film premiati ai David di Donatello da vedere su su Sky e Now. Dopo la serata di premiazione dei David di Donatello del 6 maggio, è il momento di riguardare o scoprire per la prima volta alcuni dei film vincitori. Già presente sul catalogo, è disponibile alla visione Fuori, pellicola di Mario Martone per cui Matilda De Angelis, ha trionfato nella categoria come Miglior attrice non protagonista.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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